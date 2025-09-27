Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyorlar: İstenen rakam ortaya çıktı

Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınından TuttoJuve'nin haberine göre; İngiliz devi Arsenal, hücum hattını Yıldz ile güçlendirmek istiyor.



20 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlıların ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.



ZİRVEYE YERLEŞEBİLİR



Yıldız, böyle bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015-16 sezonunda 34 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.