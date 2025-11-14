Kenan Yıldız'ın transferi tarihe geçecek, 100 milyon euro'luk plan
14.11.2025 15:04
NTV - Haber Merkezi
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken, dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor.
Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen ve takım kaptanlarından biri olan Yıldız, bir süredir kulübüyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu.
İtalyan basınında çıkan iddialara göre iki taraf arasındaki temaslar durma noktasına geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre ise Juventus cephesi, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamaması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti alamaması halinde genç futbolcuyu satabilir.
100 MİLYON EURO
Haberin devamında Juventus'un başarılı yıldız için bonservis bedelinin ise 100 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bir maçta attığı gol sonrası böyle sevinç yaşamıştı.
TARİHE GEÇECEK
Bir kulüp, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli öderse 21 yaşındaki futbolcu Türk futbol tarihine geçecek. Yıldız, 100 milyon euro'ya transfer olması halinde en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.
REAL MADRID İDDİASI
Öte yandan İspanyol basını, Yıldız için Real Madrid'in devreye girme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun yıldız ismi yakından takip ettiği yazılırken, Juventus'un satış kararı alması halinde Real Madrid'in bir numaralı aday olacağı iddia edildi.
Kenan Yıldız, Juventus'un deplasmanda Real Madrid ile oynadığı maça takım kaptanı olarak çıkmıştı.
ARDA GÜLER İHTİMALİ
Kenan Yıldız, Real Madrid'e imza atması durumunda bir diğer milli futbolcu Arda Güler ile birlikte aynı formayı terletmiş olacak.
Arda Güler ve Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta gol sevincini birlikte yaşamıştı.