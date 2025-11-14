Kenan Yıldız'ın transferi tarihe geçecek, 100 milyon euro'luk plan

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor.

Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen ve takım kaptanlarından biri olan Yıldız, bir süredir kulübüyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu.

İtalyan basınında çıkan iddialara göre iki taraf arasındaki temaslar durma noktasına geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre ise Juventus cephesi, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamaması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti alamaması halinde genç futbolcuyu satabilir.

100 MİLYON EURO

Haberin devamında Juventus'un başarılı yıldız için bonservis bedelinin ise 100 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.