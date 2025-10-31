Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu: Osimhen'le tartışmıştı

Juventus'tan yapılan açıklama şöyle:



"Luciano Spalletti, Juventus’un yeni teknik direktörü oldu: Toskana doğumlu çalıştırıcı, 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.



1959 yılında Floransa’ya bağlı Certaldo kasabasında doğan Spalletti, futbolculuk kariyerinde Spezia ve Empoli gibi takımların formasını giydikten sonra 30 yıl önce teknik direktörlük kariyerine adım attı. Antrenörlük serüvenine başladığı Empoli’de Serie C İtalya Kupası’nı kazandı ve daha sonra Serie A’da yer edinerek İtalya futbolunun en yenilikçi teknik direktörlerinden biri hâline geldi.



Spalletti’nin çıkışı 2000’li yılların başında Udinese ile geldi. Üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandırdığı takımını 2004/05 sezonunda kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi biletiyle buluşturdu. Bu başarı onu Roma’nın başına taşıdı; burada dört sezon boyunca görev yaptı ve iki İtalya Kupası ile bir İtalya Süper Kupası kazandı.



2009 ile 2014 yılları arasında Zenit St. Petersburg’u çalıştıran Spalletti, Rusya’da iki lig şampiyonluğu, bir kupa ve bir süper kupa elde etti. Ardından İtalya’ya dönerek önce yeniden Roma’yı, ardından Inter’i çalıştırdı.



Toskana’lı teknik adam, Napoli ile 2022/23 sezonunu İtalya şampiyonu olarak tamamladıktan sonra, geçen haziran ayına kadar İtalya Millî Takımı teknik direktörlüğü görevini yürüttü.



Uzmanlığı ve tecrübesiyle öne çıkan bu isim artık Juventus ailesinin bir parçası:



Juventus’a hoş geldin ve başarılar, Mister Spalletti!"