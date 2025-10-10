Kenan Yıldız'ın transferini "2026'nın yazında" diyerek duyurdular: "Tarihi bonservisle imza!"
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili iddialar günden güne artmaya devam ediyor.
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor.
Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte yüksek performans gösteren genç yıldız için birçok iddia gündeme geldi.
Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği başarılı futbolcunun adı Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.
CHELSEA DERKEN MANU'DAN ATAK
Kulübüyle kontrat görüşmeleri beklenenden yavaş ilerleyen Yıldız'a ilk olarak Chelsea talip olmuştu.
Oyuncuyu yakından takip eden Londra ekibinin yanı sıra Manchester United, Kenan Yıldız için ciddi bir atak yaptı.
"UNITED'IN EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN BİRİ"
İngiliz basının haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın 2026 yazındaki en büyük transfer hedeflerinden biri Kenan Yıldız...
Haberin devamında Manchester United'ın Chelsea ve Arsenal'den daha yüksek bir teklif yapacağı kaydedildi.
TARİHİ BONSERVİS
ManU'nun Juventus'a teklifinin 90 milyon euro'yu bulacağı aktarılırken, Kenan Yıldız'ın ayrılık için pek sıcak olmadığı ve Premier Lig ekiplerinin oyuncuyu ikna etmesi gerektiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere Juventus formasıyla 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
- Kenan Yıldız
- Juventus
- Manchester United