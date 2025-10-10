Kenan Yıldız'ın transferini "2026'nın yazında" diyerek duyurdular: "Tarihi bonservisle imza!"

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor.



Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte yüksek performans gösteren genç yıldız için birçok iddia gündeme geldi.



Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği başarılı futbolcunun adı Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

CHELSEA DERKEN MANU'DAN ATAK



Kulübüyle kontrat görüşmeleri beklenenden yavaş ilerleyen Yıldız'a ilk olarak Chelsea talip olmuştu.



Oyuncuyu yakından takip eden Londra ekibinin yanı sıra Manchester United, Kenan Yıldız için ciddi bir atak yaptı.