Kenan Yıldız'lı Juventus galibiyeti unuttu, hocanın koltuğu sallanıyor: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

İtalyan devi Juventus galibiyete hasret.



Juventus ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken, Avrupa'da da yara aldı.



Sonra olarak Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 Real Madrid'e kaybeden Juventus'un özlemi 7 maça çıktı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"



Tudor maç sonu yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En azından 1 golü ve 1 puanı hak ettik. Doğru yoldayız ve ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KADER MAÇI

Bu sonucun ardından Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus'ta futbolcular ve teknik direktör Igor Tudor, İtalyan basınının hedefi haline geldi.

Tudor'un ligdeki Lazio müsabakasının kader maçı olacağı vurgulandı. Damien Comolli ile arası açılan Tudor'un ligde olası bir puan kaybı sonrası görevine son verilmesi bekleniyor.

Yönetimin şimdiden olası adaylar üzerinde çalıştığı Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Raffaele Palladino ve Thiago Motta’nın adaylar arasında olduğu yazıldı.