Kenan'ın golü Juventus'a yetmedi

08.12.2025 01:44

Son Güncelleme: 08.12.2025 01:45

Serie A'nın 14. haftasında Juventus, Napoli'ye 2-1 mağlup oldu. Juventus'un tek golünü Kenan Yıldız attı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ile Juventus Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

 

Maçın 7'nci dakikasında ev sahibi Napoli, Hojlund ile öne geçti. Juventus, Kenan Yıldız'ın 59'uncu dakikada attığı golle skoru eşitlese de Hojlund 78'de takımını tekrar öne geçirdi ve skoru belirledi.

 

Bu skorla Napoli puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla ilk sırada yükseldi. Juventus bu sezon 3'üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.

