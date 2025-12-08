Kenan'ın golü Juventus'a yetmedi

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ile Juventus Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 7'nci dakikasında ev sahibi Napoli, Hojlund ile öne geçti. Juventus, Kenan Yıldız'ın 59'uncu dakikada attığı golle skoru eşitlese de Hojlund 78'de takımını tekrar öne geçirdi ve skoru belirledi.

Bu skorla Napoli puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla ilk sırada yükseldi. Juventus bu sezon 3'üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.