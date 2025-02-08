Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında? (Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo'nun futbol kariyeri)

Beşiktaş, Ekvador ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Arroyo, 2016 yılında Independiente del Valle alt yapısına geçmeden önce Alfaro Moreno Academia'nın alt yapısında oynadı. 2 Aralık 2023'te Independiente'de Nacional'a 2-1 yenildikleri maçta yedek olarak ilk kez A ve profesyonel kariyerine başladı.



Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.Genç oyuncu, bu sezon Ekvador liginde 3 gol ve 8 asistlik performansla oynuyordu.