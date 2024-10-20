Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı evinde galip
Kepez Belediyespor, setlerde 25-23, 22-25, 25-18, 10-25 ve 15-11'lik skorlarla Sena Megaspor'u 3-2 mağlup etti.
Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Turgut Özal Spor Salonu’nda oynadığı Sena Megaspor'u 3-2 mağlup etti.
Kepez’in coşkulu seyirci desteğiyle oynanan maçın setleri 25-23, 22-25, 25-18, 10-25 ve 15-11 skorlarla tamamlandı.
Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, 27 Ekim’de Marmaris Belediye deplasmanına gidecek.
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