Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye: İşte ödenecek bonservis!
Fenerbahçe camiasında Kerem Aktürkoğlu transferi için geri sayıma geçildi...
Yaz transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile bireysel olarak anlaşma sağlamıştı.
Benfica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Portekiz ekibiyle gerçekleştirdiği temasların ayrıntıları ortaya çıktı.
"İLERİ DÜZEYDE DEVAM EDİYOR"
Portekiz'den Record'un haberine göre Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelerini ileri düzeyde devam ettiriyor ve transferin gerçekleşmesi çok yakın...
Haberin devamında Portekiz devinin Kerem Aktürkoğlu transferinden 22-25 milyon euro bandında bir gelir elde etmesinin beklendiği kaydedildi.
NOTICIAS: "ANLAŞMA SAĞLANDI"
SIC Noticias'ın haberinde ise sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro karşılığında Benfica ile anlaşma sağladığı ifade edildi.
KEREM DE FENERBAHÇE İÇİN İSTEKLİ
Öte yandan milli futbolcunun da Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Benfica kurmaylarına baskı yaptığı öğrenildi.
Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli formayı giyebilmek için transferde aktif rol oynadığı ve Fenerbahçeli yöneticilerle sık sık temasta olduğu bilgisine ulaşıldı.
GALATASARAY'IN ALACAĞI PAY
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.
PERFORMANSI
Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
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