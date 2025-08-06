Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye: İşte ödenecek bonservis!

Yaz transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Kadrosunu şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile bireysel olarak anlaşma sağlamıştı.



Benfica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Portekiz ekibiyle gerçekleştirdiği temasların ayrıntıları ortaya çıktı.

"İLERİ DÜZEYDE DEVAM EDİYOR"



Portekiz'den Record'un haberine göre Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelerini ileri düzeyde devam ettiriyor ve transferin gerçekleşmesi çok yakın...



Haberin devamında Portekiz devinin Kerem Aktürkoğlu transferinden 22-25 milyon euro bandında bir gelir elde etmesinin beklendiği kaydedildi.