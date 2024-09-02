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Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya çok yakın!

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya 11 milyon euro karşılığında transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya çok yakın!

'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü ve kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Ayrıca haberde milli oyuncunun bugün Portekiz'e giderek Benfica için sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla 179 resmi maça çıkan Kerem, bu mücadelelerde 46 gol atıp, 42 asistlik performans sergiledi. 

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