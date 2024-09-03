Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya imzayı attı: Dört yılda 3. Lig'den Avrupa!

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK



Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle önemli gelir elde edecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Benfica, milli futbolcunun transferi için 12 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.



Portekiz temsilcisi ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun başka kulübe transferinden elde edeceği karın yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyecek.



DEPREMDE ENKAZDAN KURTARILDI



Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, hayat hikayesiyle de dikkati çekiyor.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 Ekim 1998'de dünyaya gelen Kerem, henüz 10 aylıkken 1999 depremini yaşadı.



Ailesiyle enkaz altından akrabalarının yardımıyla çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, zorluklarla başladığı hayatında Türk futbolunun zirvesine çıkmayı başardı.