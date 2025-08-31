Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti, Fenerbahçe resmen açıkladı: Forma numarası da belli oldu

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katabilmek için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Benfica ile anlaşma sağlamıştı.

RESMEN AÇIKLANDI



22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro bonus karşılığında milli futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir."



BENFICA'YA VEDA ETTİ



Aktürkoğlu da anlaşmanın sağlanmasının ardından sosyal medya hesabından Benfica'ya veda etti.



Milli yıldızın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Ne yazık ki veda zamanı, harika anılarla dolu unutulmaz bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.



Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, sevgili teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik heyetine, kulüp bünyesinde çalışan tüm muhteşem insanlara yürekten teşekkür ederim. Bu süreci sizlerle paylaşmak büyük bir onurdu.



Ayrıca ilk günden son güne kadar bana desteğini hiç esirgemeyen harika hayranlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. İlk maçımda kenara gelirken, tüm stadyumun ayağa kalkıp beni mutlu ettiği anı asla unutmayacağım. Bu an sonsuza kadar kalbime kazınacak. Bu kulübün hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak.



İlk Avrupa tecrübem için hepinizden sonsuz destek aldım ve bunun için son derece minnettarım. Hak ettiğiniz şampiyonluk unvanını veremediğim için üzgünüm ama bu sezon şampiyonluğu bu muhteşem takımın ve taraftarımızın alacağına derinden inanıyorum. Ben, kendi sıram geldiğinde gerçek bir Benfica taraftarı olarak her zaman desteğime devam edeceğim.



Son olarak başkanımız Rui Costa'ya da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim sayın başkanım."