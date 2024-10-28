Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'den bu yana bir ilki başardı

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 9. haftasında Rio Ave'yi sahasında 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde 3 yıl sonra bir ilki başardı.

Rio Ave maçının ilk yarısında üç gol atan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'den (3 gol vs Belenenses; Kasım 2021) bu yana bir Portekiz Ligi maçının ilk devresinde hat-trick yapan ilk Benfica oyuncusu oldu.

Benfica formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Kerem, bu mücadelelerde 8 gol atıp, 2 asistlik skor katkısı sağladı.