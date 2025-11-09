Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golünü attı
İHA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a karşı attı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11'de başladı.
Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Milli futbolcu, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.