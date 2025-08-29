Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile anlaştı, Galatasaray'ı sildi: Transfer resmen açıklandı!

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.



Benfica, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için sunduğu 22,5 + 2,5 milyon euroluk teklifi kabul etti.



Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi.

GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmediği görüldü.



Aktürkoğlu'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

