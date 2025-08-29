NTV.COM.TR

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile anlaştı, Galatasaray'ı sildi: Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Transfer sonrası Milli yıldızdan Galatasaray atağı da geldi.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olduğunu resmen açıkladı.

Benfica, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için sunduğu 22,5 + 2,5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi. 

GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı. 

Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmediği görüldü. 
 
Aktürkoğlu'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan  Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. 

Milli yıldız, sarı lacivertlilere attığı gol sonrası sevinmemişti. 

