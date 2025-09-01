Kerem Aktürkoğlu gelir gelmez suskunluğunu bozdu: "En büyük ve en şerefli kulüp Fenerbahçe'deyim"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Marco Asensio ve Ederson transferlerini bitirme noktasına gelen sarı-lacivertliler, bir yandan da Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirdi.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, 22.30 sularında İstanbul'a ayak bastı. Milli yıldızı Fenerbahçeli taraftarlar havalimanında karşıladı.

SAFİ: "KEREM BİZİ DAHA ÇOK İSTEDİ"



Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren uçakta yer alan Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, "Sabah erken saatlerde gittik Lizbon'a. Orada bir bekleyişimiz oldu. Kerem ile buluştuk. Yazılar geldi. Yola çıktık. Yorucu bir gün oldu. Bugün Fenerbahçemiz'e, memleketimize kavuştu. Uzun süredir Kerem ile ilgileniyoruz. Biz Kerem'i çok istedik, ben çok istedim, Kerem bizi daha çok istedi. Bir şekilde gitti geldi gitti geldi, kendisi de ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu, çocukluk aşkını gördüm. Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, winner bir oyuncu. Kendisini biliyoruz. Benfica'da daha da üstüne koydu. Takımında yıldız olmuş oyuncunun transferi kolay olmuyor." dedi.

