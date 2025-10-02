Kerem Aktürkoğlu: Golde herkes bana koşunca duygulandım

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Fransa’nın Nice takımını 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Önemli olan galibiyetti. Ben de galibiyete gollerimle katkı sağladığım için ayrıca mutluyum. Güzel futbolla, performansla taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Tek istediğimiz buydu. Bence güzel futbol oynayarak bunu saha yansıtarak başardık. Önemli olan galibiyetti. Ben de bireysel olarak katkı sağladığım için mutluyum. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

"İSMAİL, DEĞERİ ÇOK FAZLA BİLİNMEYEN BİR FUTBOLCU"



İsmail Yüksek'in iyi futbolcu olduğunu söyleyen Aktürkoğlu, "Değeri çok fazla bilinmeyen bir futbolcu. Çok mükemmel bir insan. Milli takımlar dahil birlikteyiz. Her zaman aramız çok iyiydi. İsmail ile sürekli konuşuyorduk. Ben buraya gelmeyi çok istiyordum, İsmail de çok teşvik ediyordu. O yüzden dostluğumuz burada da çok güzel şekilde devam ediyor. Sağ olsun bugün ikinci golün asistini de yaptı. Bence maçın oyuncusu kesinlikle İsmail. İki haftadır müthiş oynuyor. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık" şeklinde konuştu.

Nice karşısında iki gol attığının hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "Gol atınca dünyanın en iyi futbolcusu, gol atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz. Maalesef futbol biraz nankör bu konuda. Ben takım galibiyet aldıktan sonra her zaman mutluyum. Tabii bireysel olarak goller atmak, asistler yapmak çok önemli ama galibiyet her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.



"GOLDE HERKES BANA DOĞRU KOŞUNCA GERÇEKTEN DUYGULANDIM"

Samandıra'da herkesin birbiriyle iyi anlaştığını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Ben sonradan katıldım. Tabii ilk başta Türklerle aram daha iyiydi, şimdi herkesle çok yakınım. Golde de sağ olsun herkes bana doğru koşunca gerçekten duygulandım. Çok güzel bir ortamımız var. Bunları skor olarak sahaya yansıtamadıktan sonra insanlar farklı şeyler konuşacaktır. Bizim gerçekten çok güzel ortamımız var. Bunu sahaya yansıttıktan sonra da anlamı, önemi daha da artıyor. Umarım bunu devam ettiririz. Taraftarımıza istedikleri şeyleri verebiliriz" dedi.



"HOCAMLA KONUŞTUĞUM ZAMAN BENDEN ÇOK MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok değerli bir insan. Dün de kendisiyle gece konuştuk. Ben ona benden istediklerini sorduğumda, benden çok memnun olduğunu söyledi. Bu benim için önemli. Benim sosyal medya hesaplarım var ama sosyal medyayı kullanmıyorum. Benim ekibim var. İnsanlar benle ilgili farklı farklı şeyler paylaşıyorlar. Galiba Türkiye’de farklı bir istatistik tutulan tek futbolcu olabilirim. Kimsenin istatistikleri tutulmuyor. Ben Türkiye’den ayrıldıktan sonra o istatistikler tutulmamaya başlamıştı, geldikten sonra tekrar tutulmaya başladı. Bu çok can sıkıyor. Çok küçük şeyler bunlar. Uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksekse müthiş oynadı, düşükse çok kötü oynadı diye. Ben futbolda buna inanmıyorum. Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor. Çok bir değeri yok. Hocamla konuştuğum zaman benden çok memnun olduğunu söyledi. Skora katkı sağlamak her futbolcunun isteyeceği şeylerdir. Ben de skora katkı sağlayabilen bir futbolcuyum. Bu zamana kadar performans sergiledim. İnsanların beklentisi olabiliyor. Hocamla konuştuğumda skora katkım olamadığım sürelerde bile memnun olduğunu, her şeyi istediği gibi yaptığımı söyledi. Benim için önemli olan hocanın söylediği, gerçekten futbolu bilen insanların söylediği. Gerisi çok önemli değil" diye cevap verdi.

Buradaki Harry Potter gol sevincinin farklı olduğunu ifade eden Aktürkoğlu, "Çünkü takım arkadaşlarımı da gördünüz, onlar da çok istiyordu. Benle birlikte kutladılar. Bugün benim için çok daha anlamlıydı" diyerek sözlerini tamamladı.