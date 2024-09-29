Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor
Kerem Aktürkoğlu rüzgarı Portekiz'de esmeye devam ediyor. Milli oyuncu Benfica formasıyla 3. golünü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor.
Benfica'nın dün akşam Gil Vicente'yi 5-1 mağlup ettiği mücadelede Aktürkoğlu 25. dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.
4 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı ilk 4 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon ligdeki 7. maçından 5. galibiyetini elde eden Benfica, namağlup Sporting'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
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