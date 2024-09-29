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Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

Kerem Aktürkoğlu rüzgarı Portekiz'de esmeye devam ediyor. Milli oyuncu Benfica formasıyla 3. golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

gollerine devam ediyor. 

Benfica'nın dün akşam Gil Vicente'yi 5-1 mağlup ettiği mücadelede Aktürkoğlu 25. dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

4 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı ilk 4 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon ligdeki 7. maçından 5. galibiyetini elde eden Benfica, namağlup Sporting'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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