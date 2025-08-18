Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sezona 1 puanla başlamıştı.



Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına start verdi.



Kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin transfer hareketliliği için de gündeme dikkat çeken bir haber geldi.

ALİ KOÇ, PORTEKİZ'E GİTTİ Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Benfica Yönetimi ile Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti.

Ülke basını da Fenerbahçe'nin, milli futbolcunun transferi için yaptığı yeni teklifi duyurdu. FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Record'un haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturdu.

TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ Haberin devamında transferin iki gün içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. BENFICA MAÇINDA OYNAMAYACAK



Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.



PERFORMANSI



Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.