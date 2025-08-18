NTV.COM.TR

Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı

Fenerbahçe camiasının bir süredir beklediği Kerem Aktürkoğlu transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan , sezona 1 puanla başlamıştı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin hareketliliği için de gündeme dikkat çeken bir haber geldi.

ALİ KOÇ, PORTEKİZ'E GİTTİ

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Benfica Yönetimi ile transferi için Portekiz'e gitti.

Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı - 1

Ülke basını da 'nin, milli futbolcunun transferi için yaptığı yeni teklifi duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Record'un haberine göre Fenerbahçe, için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturdu.

Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı - 2

TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ

Haberin devamında transferin iki gün içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

BENFICA MAÇINDA OYNAMAYACAK

'nun 'ye transfer olması durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu için işler tersine döndü: Fenerbahçe'nin teklifi ve anlaşma tarihi açıklandı - 3

PERFORMANSI

Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...