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Kerem Aktürkoğlu için Rusya iddiası: "Kulüpler anlaşmaya vardı"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Spartak Moskova'nın 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardığını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu için Rusya iddiası: "Kulüpler anlaşmaya vardı"

'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Daha önce çıkan bazı haberler doğrultusunda Rus ekibin Kerem için 15 milyon euroluk teklif yapıldığı ancak sarı-kırmızılıların bu teklifi reddettiği öne sürüldü. 

"KULÜPLER ANLAŞMAYA VARDI"

Match TV'ye konuşan D'Avilla "Görünüşe göre kulüpler arasında bir anlaşmaya varıldı ancak oyuncunun kişisel şartları konusunda henüz bir anlaşmaya varamadık." diye konuştu.

Ayrıca D'Avilla, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'u ve projesini sevdiği, ancak kişisel şartlar üzerinde anlaşmanın henüz sağlanamadığını belirtti. 

Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.

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