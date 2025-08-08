NTV.COM.TR

Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan 'de hareketli günler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertliler, takviyesi için geri sayıma geçmişti.

ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son aşamaya gelirken Kerem Aktürkoğlu da dikkat çeken bir harekette bulundu.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

CNN Portugal'ın haberine göre milli futbolcu, bir kez daha ile görüşme masasına oturdu.

Haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'nun Portekizli kurmaylarla yaptığı görüşmede Benfica'dan ayrılmak istediğini yinelediği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti! - 1

FENERBAHÇE ONAYI

Ayrıca Aktürkoğlu'nun Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 'ye transferi için tekrar onay verdiği aktarıldı.

BONSERVİSİ

Öte yadan Fenerbahçe'nin için 'nın istediği 25 milyon euro'luk bedeli 22 artı 3 milyon euro şeklinde ödeme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

yönetiminin ise teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe geri dönüş yapacağı öne sürülmüştü.

Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti! - 2

GALATASARAY'IN ALACAĞI PAY

'nin 'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.

PERFORMANSI

'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti! - 3

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...