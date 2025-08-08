Kerem Aktürkoğlu için son dakika: Gemileri yaktı, Benfica'ya Fenerbahçe resti çekti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu takviyesi için geri sayıma geçmişti.



Benfica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son aşamaya gelirken Kerem Aktürkoğlu da dikkat çeken bir harekette bulundu.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ



CNN Portugal'ın haberine göre milli futbolcu, bir kez daha Benfica ile görüşme masasına oturdu.



Haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'nun Portekizli kurmaylarla yaptığı görüşmede Benfica'dan ayrılmak istediğini yinelediği kaydedildi.