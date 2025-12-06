Kerem Aktürkoğlu özür diledi ve "Daha akıllı olmalıyız" diyerek o anı işaret etti
06.12.2025 22:23
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede oyuna sonradan giren sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Aktürkoğlu'nun sözleri:
“DAHA AKILLI OLMAMIZ LAZIM”
“Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok.”
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.