Kerem Aktürkoğlu özür diledi ve "Daha akıllı olmalıyız" diyerek o anı işaret etti

06.12.2025 22:23

IHA

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Mücadelede oyuna sonradan giren sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

 

İşte Aktürkoğlu'nun sözleri:

 

“DAHA AKILLI OLMAMIZ LAZIM”

 

“Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok.”

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.

