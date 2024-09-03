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Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da: Galatasaray bonservisini açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica kulübüne transfer oldu. Galatasaray, milli yıldızın bonservisini duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da: Galatasaray bonservisini açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına imzayı attı. 

, Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya olduğunu açıkladı. 

Sözleşmede sonraki satışından ise yüzde 10 pay bulunuyor. 

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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