Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da: Galatasaray bonservisini açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına imzayı attı.
Galatasaray, Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.
Sözleşmede sonraki satışından ise yüzde 10 pay bulunuyor.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
🦅 Bem-vindo, Aktürkoğlu! ✍— SL Benfica (@SLBenfica) September 2, 2024
🔗 https://t.co/gux8mLKVqq#Aktürkoğlu2029 pic.twitter.com/iOsPSH0a1K
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Transfer
- Galatasaray