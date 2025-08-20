Kerem Aktürkoğlu sahaya çıktı, tribünler ayağa kalktı: Taraftara karşılık verdi

Benfica, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aktürkoğlu'nun yer aldığı fotoğrafla ilk 11'ini paylaşmıştı.

Daha sonra bu paylaşım silindi. Benfica kısa süre içinde herhangi bir düzenleme yapmadan tekrar aynı fotoğrafla paylaşım yaptı.

