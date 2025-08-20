Kerem Aktürkoğlu sahaya çıktı, tribünler ayağa kalktı: Taraftara karşılık verdi
Benfica formasıyla Kadıköy'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla karşılık verdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı konuk ediyor.
Transferin gündemindeki milli yıldız Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başlıyor.
KADIKÖY'DE SEVGİ SELİ
Maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan milli yıldızla Fenerbahçe taraftarı arasında sevgi seli yaşandı.
Aktürkoğlu, Kadıköy'de kendisini alkışlayan sarı-lacivertli taraftarlara alkışla karşılık verdi.
Benfica, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aktürkoğlu'nun yer aldığı fotoğrafla ilk 11'ini paylaşmıştı.
Daha sonra bu paylaşım silindi. Benfica kısa süre içinde herhangi bir düzenleme yapmadan tekrar aynı fotoğrafla paylaşım yaptı.
PORTEKİZ BASININDAN İDDİA
Karşılaşma öncesinde Portekiz basınından Record, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden vazgeçtiğini ve milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığını iddia etti.
Daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin milli futbolcunun transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtilmişti.
