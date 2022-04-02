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Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem’in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Haberler - İHA 02.04.2022 - 21:54

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Spor Toto ’in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılıların milli futbolcusu sakatlandı.

Müsabakanın 33. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem’i sarılarak teselli etti.

Kerem Aktürkoğlu’nun yerine mücadelenin 35. dakikasında oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

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