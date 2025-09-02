Kerem Aktürkoğlu transferin perde arkasını anlattı: "Golü attıktan sonra başkanımız beni aradı"
Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu "Şerefli takım" sözlerin açıklık getirerek transferin perde arkasını anlattı.
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Aktürkoğlu sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı. Kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
"ŞEREFLİ DAVRANIŞLAR AÇIKLAMAMIN SEBEPLERİ"
Aktürkoğlu, "Şerefli takım" sözlerin açıklık getirdi.
Milli futbolcu, "Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın’ dedi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın’ dediler. İşte bu şerefli davranışlar açıklamamın sebepleri." ifadelerini kullandı.
Aktürkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim."
ICARDİ'DEN KEREM'E GÖNDERME
Fenerbahçe'nin Benfica'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından karşılaşmadaki tek golü kaydeden Aktürkoğlu'na sarıldığı fotoğrafı hikayesinde paylaşan Icardi'den bu kez göndermeli bir paylaşım gelmişti.
METİN OKTAY'IN SELAMI VE SÖZÜYLE PAYLAŞIM
Mauro Icardi, "Metin Oktay selamı" yaptığı fotoğrafına "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." notunu düşmüştü.
FENERBAHÇE'DE KEREM'E ÖZEL VİDEO
"Ben Kerem Aktürkoğlu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2025
Size söz veriyorum; bu formayı kalbimle taşıyacağım." pic.twitter.com/DqHlimwaxL
