Kerem Aktürkoğlu ve Erden Timur Hatay'da

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.



Galatasaray ve birçok spor kulübü yardım kampanyası başlattı. Nef Stadı'nda da insanlar gönüllü olarak yardım organizasyonu oluşturdu.



Sarı kırmızılılar kulüp ve yardıma koşan insanlarla bugün Nef Stadı'ndan deprem bölgesine 12. yardım TIR'ı gönderildi.



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardım ve organizasyona katkı sağlamak için Hatay'a gitti.



Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu yardım malzemelerinin dağıtımında görev yaptı.