Kerem Aktürkoğlu ve son dakika: Anlaşma tamam, Fenerbahçe İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe, camianın bir süredir beklediği Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.
Feyenoord'u 5-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu takviyesini beklemeye geçmişti.
Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelere başlamıştı. Portekiz ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerden 25 milyon euro talep etmişti.
Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus içeren bir bonservis teklifinde bulunmuştu.
FENERBAHÇE'DE MUTLU SON
Bir süredir devam eden süreç sonrası sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için mutlu sona ulaştı.
"HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI"
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
"BU HAFTA İSTANBUL'DA"
Haberin devamında yıldız futbolcunun, sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacağı kaydedildi.
SON MAÇTA OYUNA GİRDİ
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının 84. dakikasında Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.
Lage'nin yaptığı bu hareketin nedeni ise sarı-lacivertlilerle oynanacak olan play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla kendi takımına karşı oynamasını engellemek...
HEDEF GÖZTEPE MAÇI
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Göztepe maçına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.
