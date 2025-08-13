Kerem Aktürkoğlu ve son dakika: Anlaşma tamam, Fenerbahçe İstanbul'a getiriyor

Feyenoord'u 5-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu takviyesini beklemeye geçmişti.



Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelere başlamıştı. Portekiz ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerden 25 milyon euro talep etmişti.



Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus içeren bir bonservis teklifinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE'DE MUTLU SON



Bir süredir devam eden süreç sonrası sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için mutlu sona ulaştı.