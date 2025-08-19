Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica havaalanından paylaştı

Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe maçı kafilesini açıkladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer aldı.

Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul'a geliyor.

Portekiz temsilcisinin futbolcuların havaalanından yayınladığı görüntülerinde milli yıldıza da yer verildi.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturduğu öne sürülmüştü.

Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta noktalamanın peşinde.



Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu burada mutlu" dese de, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Sarı-lacivertlilerin planı Aktürkoğlu'nu Süper Lig'de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.

