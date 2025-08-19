Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica havaalanından paylaştı
Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul yolunda.
Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe maçı kafilesini açıkladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer aldı.
Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul'a geliyor.
Portekiz temsilcisinin futbolcuların havaalanından yayınladığı görüntülerinde milli yıldıza da yer verildi.
TRANSFERDE SON DURUM
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturduğu öne sürülmüştü.
Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta noktalamanın peşinde.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu burada mutlu" dese de, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.
Sarı-lacivertlilerin planı Aktürkoğlu'nu Süper Lig'de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.
MAÇ NE ZAMAN?
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.
