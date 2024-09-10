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Kerem Aktürkoğlu'dan milli takımda ilk hat-trick

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'dan milli takımda ilk hat-trick

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takımı, İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Millilerin 3 golü de ’nun ayağından geldi.

25 yaşında futbolcu ilk golünü 2. dakikada atarken, 52 ve 88. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Galibiyetin mimarı olan Kerem, 2021 yılında giymeye başladığı A Milli Takım formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.

Aktürkoğlu, İzlanda maçıyla birlikte milli formayı 36. kez terletirken 9. golüne ulaştı.

Millilerde son olarak Burak Yılmaz, Mart 2021'de Hollanda'ya karşı hat-trick yapmıştı.

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