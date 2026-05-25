Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlık açıklaması

25.05.2026 13:13

Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlık açıklaması
Anadolu Ajansı

Kerem Aktürkoğlu'nun üzüntü yaşadığı anlar.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Milli takım idmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

Milli takım idmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama yayınladı.

 

Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

 

NE OLMUŞTU?

Yarı sahada çift kale maçta Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kalmıştı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etmişti.

 

Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşamıştı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürülmüştü.