Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlık açıklaması
25.05.2026 13:13
Kerem Aktürkoğlu'nun üzüntü yaşadığı anlar.
Milli takım idmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.
Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."
NE OLMUŞTU?
Yarı sahada çift kale maçta Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kalmıştı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etmişti.
Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşamıştı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürülmüştü.