Kerem Aktürkoğlu'nda son durum: Fenerbahçe ile toplantıya katıldı, antrenmandaki o görüntü gündem oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'nın Fenerbahçe öncesi son antrenmandaki tavrı dikkat çekti.

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yaptı.

Milli futbolcu 'nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRINTISI

Öte yandan Portekiz'den A Bola'nın haberine göre  Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa arasında geçen görüşmesine da katıldı.

ANTRENMANDA NEŞELİ

Ayrıca Aktürkoğlu'nun Benfica antrenmanında neşeli bir tavır sergilediğine dikkat çekildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Bunun yanı sıra Portekiz'den Record'un haberinde , için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturduğu öne sürülmüştü.

TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ

Haberin devamında transferin iki gün içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

BENFICA MAÇINDA OYNAMAYACAK

'nun 'ye olması durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

