Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray cevabı: "Motive olduk"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:

"MİLLİ TAKIMA MORALLİ GİDECEĞİZ"

"Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."