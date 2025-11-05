Kerem Aktürkoğlu'ndan ilkokul öğrencisine jest: Seçimi kazandı mesaj attı
05.11.2025 11:25
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın başkanlık vaadini yerine getirdi.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na (önde) mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." vaadinde bulunan 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.
Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın okul başkanlık seçimindeki vaadini yerine getirerek okulu ziyaret etti.
Öğrenciler Kerem Aktürkoğlu'na büyük ilgi gösterdi