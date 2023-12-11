Kerem Aktürkoğlu'ndan Serie A mesajı: "Kendimi bu ligde görüyorum"

Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, transfer konusunda açık kapı bırakarak yeni bir adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Tuttomercato'ya konuşan milli futbolcu, kariyerindeki gelişimi sürdürmek istediğini ve zihinsel-fiziksel olarak hazır hissettiğini ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"KARİYERİMDE BİR ADIM ATMAYA HAZIRIM"

"Zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissediyorum. Son iki sezonda geliştim ve bunu sürdürüyorum. Her gün daha iyiye gitmek istiyorum

. Kariyerimin beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğim. Yani evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım."

"SERİE A'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLURDU"

"İtalya olağanüstü bir futbol ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve tarih yazan kulüpleri var. Burada oynamak heyecan verici olurdu.

Serie A'da harika yetenekler var, seviye çok yüksek. Şüphesiz büyüleyici bir lig ve ben de bu ligde oynamak isterim. Tüm bu tutku ve olağanüstü rekabet içinde kesinlikle kendimi bu ligde görüyorum."

"ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM"

"Çok yönlü bir oyuncuyum. Geçen sezon sol kanatta oynadım. Şimdi 10 numara oynuyorum. Belki de bana daha uygun bir pozisyon. Futbol yolculuğum 10 numara olarak başladı. Sonra solda şimdi tekrar merkezde ama benim için önemli olan sürekli gelişmek."

"ICARDI'NİN OLAĞANÜSTÜ ETKİSİ OLDU"

"Mauro Icardi'nin gelişimimde olağanüstü bir etkisi oldu. Kendisi ve diğer yıldız isimler, benim ve diğer futbolcuların gelişimini teşvik etti.

Onun varlığı hem genç oyuncuların gelişimine hem de saha içinde takımın harika işler yapmasına katkı veriyor. Onunla oynamak büyük bir keyif."