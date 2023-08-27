Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e veda mesajı

Yunus Akgün, 500 bin euro geçici transfer bedeliyle Leicester City'e kiralandı. Genç yıldızın şarta bağlı transfer bedelinin ise 9 milyon euro olarak belirlendiği kaydedildi.
İngiliz ekip "Leicester'a hoş geldin" yazılı bir paylaşımla Yunus Akgün'ü resmi olarak duyurdu.
Tüm bu gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu, eski takım arkadaşı Yunus Akgün için sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.
Kerem'in paylaştığı mesajın tamamında şu ifadeler yer aldı;
"Dostum, güzel kardeşim... Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da, bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun"
Yunus Akgün Galatasaray ile 61 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.
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