Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin paylaşımı Portekiz'de manşetlerde

Portekiz'in Benfica ekibinde oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımını, Portekiz basını manşetlere taşıdı.



Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, Kerem'in açıklamalarını tam sayfa kullanarak, milli yıldıza destek verdi.

"KATLİAM DURDURULMALI"



Gazete, 25 yaşındaki futbolcunun fotoğrafının da yer aldığı ilk sayfada, "Katliam durdurulmalı" başlığını attı.



Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da binlerce yorum ve beğeni alarak gündem olmuştu.

