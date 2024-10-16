Kerem Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisine aday gösterildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar LİGİ B grubu 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlıların golleri İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi.

HAFTANIN EN İYİ GOLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

UEFA, Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golü için adaylarını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği estetik gol, 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Aday gösterilen diğer isimler ise şöyle:

Trent Alexander Arnold (İngiltere)

Borna Sosa (Hırvatistan)

Isaac Price (Kuzey İrlanda)

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, gol krallığında zirveyi Viktor Gyökeres ve Benjamin Sesko'yla paylaşıyor.