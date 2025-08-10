Kerem, Asensio, Hakan derken büyük sürpriz: Fenerbahçe, yeni 10 numarasıyla anlaştı!
Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanan Fenerbahçe, 10 numara takviyesi için sürpriz isimle anlaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek ve 2-1'lik skoru tersine çevirmeye çalışacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da transferde hareketli bir dönemin içinde yer alıyordu.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ
Kadrosuna son olarak Milan Skriniar ile Nelson Semedo'yu katan ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu takviyesine odaklanan Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sürpriz isim ortaya çıktı.
Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre sarı-lacivertliler, HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic transferi için geri sayıma geçti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Haberin devamında Fenerbahçe'nin Jankovic için Hırvatistan ekibiyle 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklif karşılığında anlaşmaya vardı.
HNK Rijeka ile anlaşan sarı-lacivertlilerin, Jankovic'in son kararını vermesi için geri sayıma geçtiği ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
RIJEKA PERFORMANSI
Rijeka'ya 2023 yazında Dinamo Zagreb'den bedelsiz olarak imza atan 23 yaşındaki 10 numara, çıktığı 111 maçta 25 gol-14 asistlik bir performans sergiledi.
