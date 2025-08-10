Kerem, Asensio, Hakan derken büyük sürpriz: Fenerbahçe, yeni 10 numarasıyla anlaştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek ve 2-1'lik skoru tersine çevirmeye çalışacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da transferde hareketli bir dönemin içinde yer alıyordu.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ



Kadrosuna son olarak Milan Skriniar ile Nelson Semedo'yu katan ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu takviyesine odaklanan Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sürpriz isim ortaya çıktı.



Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre sarı-lacivertliler, HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic transferi için geri sayıma geçti.