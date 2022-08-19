Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini tamamladı.



Siyah beyazlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1,4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.



Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.



Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.



2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.



21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.