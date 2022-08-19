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Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Haberler - Ntvspor 19.08.2022 - 15:53

Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta

, Kerem Atakan Kesgin transferini tamamladı.

Siyah beyazlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1,4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.

Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.

2020-2021 sezonunda ’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.

21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

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