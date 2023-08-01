NTV.COM.TR’ye geri dön

Kerem Demirbay Galatasaray için geliyor

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay Galatasaray için İstanbul'a gelecek.

Kerem Demirbay Galatasaray için geliyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Transfer çalışmalarına devam eden , Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı.

beINSports'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile anlaştı. İmzaların atılmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

Demirbay'ın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Sky Sports'un haberine göre ise Galatasaray, Demirbay için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...