Kerem Demirbay Galatasaray için geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı.



beINSports'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile anlaştı. İmzaların atılmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.



Demirbay'ın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.



Sky Sports'un haberine göre ise Galatasaray, Demirbay için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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