Kerem Demirbay kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya doğan Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Son olarak Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giydi.



29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay 183cm boyundadır.



Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.



Demirbay, genç millî takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. U-17 takımı ile birlikte Hırvatistan Kupası'nı kazandılar.



2013'te Türkiye ümit millî futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit millî futbol takımı teknik direktörü Horst Hrubesch, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı dört maçta da yedek kulübesindeydi.



GALATASARAY MALİYETİNİ AÇIKLADI



Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir



Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.