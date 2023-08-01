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Kerem Demirbay kimdir? Galatasasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Kerem Demirbay, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Galatasaray'ın yeni transferi olan Kerem Demirbay İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı futbolseverler ise Kerem Demirbay'ın kariyerini araştırıyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir? Galatasasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Kerem Demirbay kimdir? Galatasasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya doğan Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymektedir.

29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyundadır.

Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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