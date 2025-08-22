Kerem, Edson, Catamo derken Fenerbahçe'den kulüp tarihine geçecek transfer: 45 milyon euro!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de hem Süper Lig'in 3. haftasındaki Kocaelispor hem de rövanşta oynanacak Benfica maçı hazırlıkları devam ediyor. İki maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları için de gaza basıldı. Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak istediği bilinen Fenerbahçe, orta saha için ise Edson Alvarez ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kanat mevkisini de Dorgeles Nene'yi kadrosuna katarak güçlendiren sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED CEPHESİ İSTEKLİ AMA... İngiliz devinin, Fenerbahçe 'nin bu yaklaşımı sonrası görüşmelerin ilerlemesi ve transferin sonuçlanması için fazlasıyla istekli olduğu belirtildi. Ancak Antony cephesinde ise durumun farklı olduğu ve 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymek istediğine vurgu yapıldı.

Ayrıca MANU'nun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin kiralık olarak ayrılışına sıcak bakmadığı kaydedildi.



Yıldız isimle Real Betis, Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği ifade edilirken, adı geçen kulüplerin kiralama yolunu tercih ettiği ancak tekliflerin veto edildiği aktarıldı.



TARİHE GEÇECEK

Fenerbahçe'nin 45 milyon euro ya da daha yüksek bir bedelle transferi tamamlaması durumunda Antony, sarı-lacivertli kulüpte en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncu olarak tarihe geçecek.