Kerem golü attı, Benfica'dan paylaşım geldi: "Türk lokumu"

Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golün Kerem Aktürkoğlu'nun kaydetmesinin ardından Portekiz ekibinden paylaşım geldi.

, Lizbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına çıktı. 

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan , formasıyla maça 11'de başladı. 

Aktürkoğlu, 36. dakikada Benfica'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takımda oynarken bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

GOLE SEVİNMEDİ, BENFİCA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Milli futbolcu bu golün ardından ellerini kaldırarak gole sevinmedi. 

Golün ardından Benfica, "Türk lokumu." ifadeleriyle Kerem Aktürkoğlu'nun gol anındaki fotoğrafını yayınlandı. 

