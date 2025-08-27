Kerem golü attı, Benfica'dan paylaşım geldi: "Türk lokumu"
Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golün Kerem Aktürkoğlu'nun kaydetmesinin ardından Portekiz ekibinden paylaşım geldi.
Fenerbahçe, Lizbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına çıktı.
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla maça 11'de başladı.
Aktürkoğlu, 36. dakikada Benfica'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takımda oynarken bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
GOLE SEVİNMEDİ, BENFİCA'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Milli futbolcu bu golün ardından ellerini kaldırarak gole sevinmedi.
Golün ardından Benfica, "Türk lokumu." ifadeleriyle Kerem Aktürkoğlu'nun gol anındaki fotoğrafını yayınlandı.
BENFİCA'NIN PAYLAŞIMI
Turkish Delight 😏🇹🇷#SLBFSK • #UCL pic.twitter.com/AgXYg2PthX— SL Benfica (@SLBenfica) August 27, 2025
KEREM'İN GOLÜ
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/jFmnCYV3C3— TRT Spor (@trtspor) August 27, 2025
