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Kerem ve Orkun’lu Benfica Al-Musrati'li Monaco’yu devirdi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica deplasmanda Al-Musrati'li Monaco'yu 1-0 yendi.

Kerem ve Orkun’lu Benfica Al-Musrati'li Monaco’yu devirdi

UEFA Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda ’nun konuğu oldu.

Stade de Louis II’de oynanan karşılaşmada Benfica rakibini 48’inci dakikada Pavlidis’in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 90 dakikada saha kaldı.

AL-MUSRATİ'YE KIRMIZI KART

Öte yandan devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Monaco’ya giden Al-Musrati, Fransız ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 41 ve 52’nci dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kerem ve Orkun’lu Benfica Al-Musrati'li Monaco’yu devirdi - 1
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