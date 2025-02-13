Kerem ve Orkun’lu Benfica Al-Musrati'li Monaco’yu devirdi
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica deplasmanda Al-Musrati'li Monaco'yu 1-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica deplasmanda Monaco’nun konuğu oldu.
Stade de Louis II’de oynanan karşılaşmada Benfica rakibini 48’inci dakikada Pavlidis’in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 90 dakikada saha kaldı.
AL-MUSRATİ'YE KIRMIZI KART
Öte yandan devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Monaco’ya giden Al-Musrati, Fransız ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 41 ve 52’nci dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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