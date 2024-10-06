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Kerem ve Orkun'un ilk 11 başladığı Nacional-Benfica maçına sis engeli

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de olduğu Benfica'nın Nacional maçı sis nedeniyle ertelendi.

Kerem ve Orkun'un ilk 11 başladığı Nacional-Benfica maçına sis engeli

Premier Lig'in 8. haftasında Benfica deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi.

Benfica'da ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı.

Yoğun siste oynanan maç, 9. dakikada görüş mesafesinin azalması nedeniyle durduruldu. Hakemin talimatıyla takımlar soyunma odalarına gitti. Ardından maç için erteleme kararı alındı. 

Kerem ve Orkun'un ilk 11 başladığı Nacional-Benfica maçına sis engeli - 1

İLK 11'LER

Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, , Pavlidis

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