Kerem ve Orkun'un ilk 11 başladığı Nacional-Benfica maçına sis engeli
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de olduğu Benfica'nın Nacional maçı sis nedeniyle ertelendi.
Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı.
Yoğun siste oynanan maç, 9. dakikada görüş mesafesinin azalması nedeniyle durduruldu. Hakemin talimatıyla takımlar soyunma odalarına gitti. Ardından maç için erteleme kararı alındı.
İLK 11'LER
Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas
Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
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