Kerem ve Orkun'un ilk 11 başladığı Nacional-Benfica maçına sis engeli

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi.



Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı.



Yoğun siste oynanan maç, 9. dakikada görüş mesafesinin azalması nedeniyle durduruldu. Hakemin talimatıyla takımlar soyunma odalarına gitti. Ardından maç için erteleme kararı alındı.