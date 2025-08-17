Kerem, Zinchenko, Brahim derken Fenerbahçe sürpriz transferde sona geldi: Anlaşma tarihi ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Lige 1 puanla başlayan sarı-lacivertlilerde kanat transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. SON AŞAMAYA GELİNDİ



Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe, Dorgeles Nene için Salzburg ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.



Haberin devamında önümüzdeki hafta gelişmelerin netleşeceği ve anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ Öte yandan Fenerbahçe'nin Salzburg ile yaptığı görüşmelerde 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğu, Avusturya ekibinin ise 20 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü.



Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.



Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.