Kestel Çilek Spor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kestel Çilek Spor - Çorluspor 1947 maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Kestel Çilek Spor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Beykoz İshaklı ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



KESTEL ÇİLEK SPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kestel Çilek Spor - Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Bursa'da, Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 15.30’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



