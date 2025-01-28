Kevin Danso kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Kevin Danso kaç yaşında, nereli?

Kevin Danso tam adı Kevin Akpoguma Danso olan oyuncu, 19 Eylül 1998'de Avusturya'nın Voitsberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Danso, hem orta saha hem de savunma bölgelerinde görev alabilen çok yönlü bir oyuncudur.



Kevin Danso, futbol kariyerine İngiltere'deki MK Dons altyapısında başladı. Daha sonra Almanya'nın Augsburg takımının altyapısına katıldı.



2017 yılında FC Augsburg ile Bundesliga'da profesyonel futbol oynamaya başladı. Burada güçlü fiziksel yapısı ve savunmadaki yetenekleriyle dikkat çekti.



Danso, Almanya dışındaki tecrübelerini artırmak için İngiltere Premier League ekiplerinden Southampton'a kiralık olarak transfer oldu. Daha sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'e transfer oldu ve burada düzenli forma şansı buldu.



Kevin Danso, Avusturya milli takımı için forma giymektedir. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği performans sayesinde Avusturya A Milli Takımı'nda da yer almıştır.



Danso, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma becerileriyle modern bir savunmacı profiline sahiptir. Özellikle genç yaşına rağmen sergilediği olgun performanslarla tanınır.